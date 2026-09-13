Готвач от Кавала с безжалостна критика към ресторантите ни
Спрете да ни копирате, стига с тази мусака с фета, казва Сиропулос
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Спрете да ни копирате, стига с тази мусака с фета, казва Сиропулос
По него подсъдим бе и разстреляният Алексей Петров
Гледаме култовия сериал "Октопод" по БНТ 2
Алексей Петров ще получи общо 9703 евро от държавата заради полицейската операция "Октопод". Кабинетът прие вчера на заседанието да плати обезщетениет...
Европейският съд по правата на човека осъди България - причина за това стана акцията на МВР "Октопод". По време на нея бяха задържани Алексей Петров,...
Американски учени откриха „призрачен" октопод, който вероятно принадлежи към непознат на науката вид, съобщава BBC. Млечнобялото създание, наречено К...
Специализираният съд ще гледа днес делото срещу Алексей Петров. Процесът, наречен "Октопод", продължава вече няколко години. Бившата барета ще отгова...
Специализираният наказателен съд гледа делото срещу Алексей Петров и още 4 души за организиране и ръководене на организирана престъпна група, създаден...
Втори свидетел по делото "Октопод" е посечен с брадва, предаде агенция ПИК. Пламен Устинов се бори за живота си, след като е вилнял с брадва в тетев...
Свидетел №1 срещу бандата „Октопод" – бившият шеф на Първа частна банка в Плевен Георги Цветанов, загина в тежка катастрофа! Ужасът се разигра днес в...
Провали се опитът процесът срещу т.нар. престъпна група "Октопод" да стартира повторно в спецсъда. Съдия Виктор Чаушев не успя да даде ход на делото з...
Делото "Октопод", което започва отначало в Специализирания наказателен съд, ще бъде гледано от състав с председател Виктор Чаушев. Това съобщиха от с...
Съдията докладчик по делото "Октопод" Атанас Атанасов го е прекратил и с негово разпореждане то е изпратено на Специализираната прокуратура. Тя може д...
Софийският градски съд ще разгледа днес молбите на подсъдимите по делото „Октопод" Алексей Петров и Марчело Джотолов за напускане на страната, информи...
Съдията Атанас Атанасов е новият докладчик по знаковото дело „Октопод", съобщиха от пресслужбата на Софийски градски съд. По-рано бе поискано за стан...
София. Делото „Октопод" ще започне отначало с нов съдия след като вчера Румяна Ченалова бе отстранена. Това заяви председателят на Етичната комисия къ...
София. Съдът разреши на подсъдимите по делото „Малък Октопод" Алексей Петров и Марчело Джотолов да пътуват в чужбина. Алексей Петров ще напусне Бълга...
София. Софийски градски съд (СГС) ще заседава по делото срещу Алексей Петров, Антон Петров, Кирил Топалов, Марчело Джотолов, Янко Попов, Цеко Йорданов...
София. Специализираният наказателен съд прекрати делото "Големият Октопод". Това пише на сайта на обвинението. В съобщението се казва още, че решениет...
София. Основният свидетел срещу Алексей Петров - Георги Цветанов, дължи 100 000 долара на легендата в художествената гимнастика Нешка Робева. Това раз...