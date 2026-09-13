Всичко за Октопод

Следете всички новини, анализи и коментари за Октопод. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Правосъдие Култура
Учени откриха Каспър (ВИДЕО)

Учени откриха Каспър (ВИДЕО)

Американски учени откриха „призрачен" октопод, който вероятно принадлежи към непознат на науката вид, съобщава BBC. Млечнобялото създание, наречено К...

06 март | 16:21
0 коментара
27140
Фалстарт за делото "Октопод"

Фалстарт за делото "Октопод"

Провали се опитът процесът срещу т.нар. престъпна група "Октопод" да стартира повторно в спецсъда. Съдия Виктор Чаушев не успя да даде ход на делото з...

08 юли | 18:55
0 коментара
11773