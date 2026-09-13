Пак отказ за болница. Жена почина
Кардиологията в Окръжна станала Ковид-отделение, Спешна помощ не знаели
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Кардиологията в Окръжна станала Ковид-отделение, Спешна помощ не знаели
Респираторите ще помогнат изключително много на пряко заетите от коронавируса, каза шефът на болницата
Животоспасяващите апарати са на обща стойност 144 000 лева
Няма голяма разлика в състоянието на проф. Стефан Станчев, спрямо вчерашния ден. Това съобщиха тази сутрин от Окръжна болница пред БГНЕС. Започнало е...
Уволниха директора на Университетска болница "Св. Анна" – София. Това съобщиха от БСК и уточниха, че д-р Димитър Димитров е бил освободен "чрез админи...
София. Спешно се търсят кръводарители за 25-годишен младеж, настанен в Окръжна болница в столицата. Призивът се разпространява във Фейсбук. Кръвната г...
София. Четирима от пострадалите при взрива в Костенец са били настанени за лечение в Окръжна болница "Св. Анна" в столицата. Това стана ясно от директ...
Лекарите продължават да се борят за живота на 6-годишно момиченце, което е от Перник
Нови клиники крадат лекари и пациенти