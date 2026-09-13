Киев поиска да съди бияч от Околовръстното (ОБЗОР)
Георги Близнаков участвал в сепаратистки батальон в Донбас Не се е сражавал, само се снимаше, обясняват от спецотряда "Тайфун" Украйна поиска да бъд...
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Георги Близнаков участвал в сепаратистки батальон в Донбас Не се е сражавал, само се снимаше, обясняват от спецотряда "Тайфун" Украйна поиска да бъд...
15 свидетели разпитани заради мелето, гледат записа на пострадалите Четиримата биячи от Околовръстното шосе не са служители на лицензирана охранителн...
Съдът решава дали да остави в ареста биячите от Околовръстното шосе. Те ще отговарят за средна телесна повреда по хулигански подбуди. Ако ги осъдят, м...
Четиримата охранители се вбесили от клаксон Жесток побой на шофьор на Околовръстното шосе край София взриви интернет. Много скоро биячите бяха залове...