Прокуратурата ще протестира присъдата на Донев
Обвинението припомни, че е искало отвод на съдебния състав
Следете всички новини, анализи и коментари за Огнян Донев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обвинението припомни, че е искало отвод на съдебния състав
Нарочиха ме, защото ме заподозряха, че ще ставам политик, заяви собственикът на "Софарма"
Чака се присъда по делото за укриване на 63 милиона лена данъци срещу него
Министър Владислав Горанов се присъедини към иска на финансовото ведомство за над 62,7 млн. лв. срещу Огнян Донев. Той включва и щета от 7 483 105 лв....
Делото срещу олигарха Огнян Донев и изпълнителния директор на "Телсо" АД Борис Борисов е насрочено за 29 януари, съобщиха от Софийския градски съд. Пр...
Изпълнителният директор на „Софарма" Огнян Донев е предаден на съд. От прокуратурата поясниха, че той ще бъде съден за данъчни престъпления на стойнос...
Бизнесменът и собственик на "Софарма" Огнян Донев и евродепутатът Николай Бареков влязоха в задочен спор за КТБ вчера. "300 млн. бяха похарчени от Ник...
София. Домът на бизнесмена Огнян Донев е бил обран миналата нощ. Кражбата е извършена в луксозното му имение в столичния квартал Панчарево, съобщи "Да...
Само вие печелехте поръчки, каза единият - тарикатите искат да останат близо до икономиката, отвърна другият
София. Въпреки, че работодателските организации напуснаха тристранката заради закона, някои от шефовете им все пак са подали имуществени декларации пр...