Всичко за Огнян Донев

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Обраха дома на Огнян Донев

Обраха дома на Огнян Донев

София. Домът на бизнесмена Огнян Донев е бил обран миналата нощ. Кражбата е извършена в луксозното му имение в столичния квартал Панчарево, съобщи "Да...

26 февруари | 22:10
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Донев с акции за 17 милиона

Донев с акции за 17 милиона

София. Въпреки, че работодателските организации напуснаха тристранката заради закона, някои от шефовете им все пак са подали имуществени декларации пр...

11 април | 19:05
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