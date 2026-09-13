Фатални 5 метра! Обявиха причината за падането на хеликоптера
Приключи огледът на машината
Следете всички новини, анализи и коментари за Оглед. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Приключи огледът на машината
Почувствайте се като у дома си – независимо за 2 или 365 дни
Втори оглед на мястото на убийството на 46-годишния Николай Дракополов.
Представители на земеделските служби започват още днес оглед и описване на пораженията от вчерашните опустошителни градушки в Карловско и Казанлъшко.
На проведената работна среща бургаският кмет Димитър Николов му представи няколко предложения на общината къде може да си изгради нов стадион
Според предварителната информация огледът ще започне в 11.00 часа, а прогнозният срок за приключване е 13.00 часа...
Люпко Петрович тръгна на оглед за родни играчи и в "Б" група. Треньорът на "сините" цъфна в Плевен, където "Спартак" посрещна "Локо" (Сф). Преди това...
Не откриха бомба на пътническия самолет, който кацна аварийно в Будапеща заради съобщение за бомба. След приключването на огледа стана ясно, че взривн...
Проверяващи установили нарушения в завода преди месец Под руините, които са останали, вероятността да има невзривили се предмети не е подценена. Всич...
Срокът за завършване на строителните работи по Лот 2 на автомагистрала "Струма" е октомври 2015 г. Това е станало ясно след среща на регионалния минис...
Горни Лом. Военнослужещи от модула за разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от военно формирование 28 880 – Белене днес,...
Специализиран екип от военно формирование 54 880 – Казанлък от състава на 61-ва механизирана бригада извърши оглед и засне района на взрива край с. Го...