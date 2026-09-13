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Отбраната вече с нов шеф

Отбраната вече с нов шеф

Генерал-лейтенант Константин Попов оглави вчера официално българската отбрана. Той встъпи в длъжност на специална церемония в Министерството на отбран...

08 февруари | 19:07
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