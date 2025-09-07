Още срам за нас. Северна Македония оглави групата си

Съставът на Северна Македония разби с 5:0 Лихтенщайн в мач от група J на световните квалификации. Срещата ще се запомни най-вече с впечатляващия гол на Елиф Елмас. В 15-ата минута халфът премина като на парад през петима защитници на съперника и отбеляза гол, който бе сравнен с изпълнения на Диего Марадона и Лионел Меси.

След почивката македонците решиха всичко в рамките на няколко минути. В 52-ата Брадли удвои резултата, а в 56-ата Чурлинов вкара и трети гол 3:0.

В заключителние Лирин Камили отбеляза и четвъртото попадение. Футболистът, който през лятото бе свързван с трансфер в ЦСКА, получи топката в наказателното поле и реализира за 4:0.

Северна Македония стигна и до пети гол, а негов автор стана Лука Станковски, който бе на точното място, след изпълнение на ъглов удар. Гьоко Зайков отклони топката, след центрирането и тя намери Станковски на втора греда и той я бутна в мрежата за 5:0.

След тази победа Северна Македония излезе начело във временното класиране след пет изиграни кръга - с 3 победи и 2 равенства. Белгия обаче е с два мача по-малко, а на второ място засега е Уелс с 10 точки.

