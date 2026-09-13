ГЕРБ разгада атаката по Топлофикация София, намесени са офшорки
Управляващите са излъгали, че са осигурени алтернативни доставчици на газ
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Управляващите са излъгали, че са осигурени алтернативни доставчици на газ
Иска се цялата налична информация относно банкови сметки, участие в офшорни компании и др.
Името на Тодор Батков е в списъка с българите, притежаващи офшорни сметки в "Панамагейт", а това е от времето, когато е бил адвокат на бизнесмена Майк...
В световен мащаб скандалът е голям, а в България изглежда така, сякаш само Баневи имат офшорна фирма. Това коментира бизнес дамата Евгения Банева по п...
Исландският премиер Сигмундур Гунлаугсон ще отговаря на критиките на членовете на парламента по повод разкритията от „Панамските документи". Депутатит...
Международният консорциум на разследващите журналисти във Вашингтон съобщи, че ще публикува в началото на идния месец пълния списък с компаниите и лиц...
Тримата получили $259 000 хонорар за консултантски услуги
Ако няма извършена услуга – да плати налозите у нас, препоръчват данъчните