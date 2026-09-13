Разследване: Пеевски не е бил директор на офшорката Felina Trade
Регистърът на офшорните дружества в Британските Вирджински острови е напълно публичен
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Регистърът на офшорните дружества в Британските Вирджински острови е напълно публичен
Евродепутатът твърди, че си е плащал данъците, за разлика от соцдепутатката
След "Панамагейт" понятието офшорка се превръща в мръсна дума. Това заяви в студиото на "Денят започва" министърът на икономиката Божидар Лукарски по...
Любо Пенев е прибирал заплатата си като национален селекционер през офшорка, съобщиха пред "Стандарт" запознати. Това е записано в договора му с БФС п...
София. Документи, които доказват, че офшорната фирма в Кипър, в която Бойко Борисов е имал участие, е открита през 1991-ва година, а през 1999-а годин...
София. Сметната палата ще извърши проверка на имуществените декларации на Бойко Борисов от времето, когато е бил главен секретар на МВР до сега, реши...
София. "Две скандални признания направи най-сетне бившият премиер Бойко Борисов, който мълчеше гузно за наличието на офшорка в портфейла му", коментир...