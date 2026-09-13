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Lada за офроуд срещу 7700 евро

Lada за офроуд срещу 7700 евро

На тазгодишното Moscow Off-Road Show 2015 руската АвтоВАЗ представи серийния модел на новия си офроуд автомобил - Lada XRay. Очаква се компактният кр...

01 септември | 19:35
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