Намериха 12-те мъже с АТВ-та от "Петрохан". Какво са видели те
Странен джип ги разминал
Следете всички новини, анализи и коментари за Офроуд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Странен джип ги разминал
Става дума за ревизионен акт, свързан с офшорната фирма "Офроуд"
Повече подробности за него
Снежната обстановка остава усложнена в цялата страна
Те са твърди в решението си
Екипажът Цветомир Иванчев/Ивайло Николов даде пето най-добро време на провелия се в петък пролог на Източноевропейския офроуд шампионат – Баха 500 в Б...
Офроуд в сърцето на София, под надслов „Видими резултати", организираха кандидатите на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ за жителите на столичните квартали „Гео Милев...
На тазгодишното Moscow Off-Road Show 2015 руската АвтоВАЗ представи серийния модел на новия си офроуд автомобил - Lada XRay. Очаква се компактният кр...
Любителите на високите скорости станаха свидетели на първото офроуд състезание в Момчилград. То се проведе в района на завод „Върбица" и бе част от бо...
Състезанието край Нова Черна събра маниаци от България и Гърция 57 екипажа от България и Гърция ще се пуснат през уикенда по офроуд трасето между...
Стотици жители и гости на Кърджали се събраха на трасето край Водното огледало, където се проведе част от международното офроуд състезание. Кметът на...
Добрич. Коледният дух вече витае във въздуха и освен характерните за празника гирлянди, звезди и други елхови играчки в търговската мрежа, настроениет...
Част от подготовката на препятствията за състезанието
Кърджали. Тази сутрин бе даден стартът на финалните гонки от всички категории в офроуд състезание „Кърджали 4х4 офроуд празник". Надпреварата се пров...
Супер мото шоуто „Кърджали 4х4 офроуд празник" стартира в Кърджали на 4 април. В шоуто ще участват 150 участници, 17 екипажа от Гърция, 4 от Турция, е...
София. Специално изграденият за офроуд изпитания полигон "Hyundai офроуд парк" предостави възможност на над 220 желаещи да тестват най-новия кросоувъ...
София. За поредна година Нови Искър ще събере маниаци и фенове на офроуда. Този петък стартира четвъртото издание на състезанието Novi Iskar Trophy Ch...
София. Орлин Алексиев и Пламен Николов, заедно с мениджъра на отбора Тодор Христов, ще се борят отново на рали "Дакар". 35-ото издание на най-престижн...
Офроудът е доста специфичен начин на придвижване или забавление. И не е за всеки. Мнозина се заблуждават, че по-висок автомобил със задвижване на чети...