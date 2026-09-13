Страшна драма във Варна. Засяга култов плаж
Отпадъчни води от незаконни зауствания в дерета се изливат в Шокъровия канал, а след това в морето на Офицерския плаж във Варна. Това заяви служебният...
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Отпадъчни води от незаконни зауствания в дерета се изливат в Шокъровия канал, а след това в морето на Офицерския плаж във Варна. Това заяви служебният...
Въпреки мръсната вода "смелчаци" влизат в морето От община Варна обещават проблемът с мръсната вода на Офицерския плаж да бъде решен, но пак догодина...
Къпането на Офицерския плаж във Варна се забранява, защото водата е замърсена, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. Пробите, които миналата сед...
Възрастен мъж е починал на крайбрежната алея във Варна, докато бил в топлата вода край Офицерския плаж. В 9 часа тази сутрин е подаден сигнал за случи...
Варна. Офицерският плаж във Варна отново е затворен за къпане, става ясно от данните на Регионалната здравна инспекция във Варна. Забраната за къпане...
Варна. Забраната за къпане в морето край Офицерския плаж е отменена, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. При извършения регулярен мониторинг...
Варна. Окупиран от плажуващи се оказа в събота сутринта затвореният Офицерски плаж във Варна. Той е забранен за използване от властите, тъй като в мор...
Варна. Забраниха къпането на Офицерския плаж заради висок риск от зараза. Пробите на морската вода са установили наличие на ешерихия коли и чревни ент...