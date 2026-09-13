Националният съвет на БСП одобри листите
Най-много са професионалистите от областта социална политика, здравеопазване, образование, култура и журналистика
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Най-много са професионалистите от областта социална политика, здравеопазване, образование, култура и журналистика
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Страната е първата от ЕС, която ще ползва ваксината от Москва
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