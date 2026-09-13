Тежка изповед на Гешев и следователи за мъртвите мигранти
Загинали са от задушаване и са умирали бавно и мъчително, съобщават разследващите
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Загинали са от задушаване и са умирали бавно и мъчително, съобщават разследващите
Повечето задържани имат семейства и деца
Все още се събират докзателства
Спецпрокуратурата повдигна обвинения на петима души за участие в организирана престъпна група за трафик на мигранти през територията на България
Хамза Ату, който е помогнал на един от основните заподозрени за атаките в Париж Салах Абдеслам да отлети за Брюксел, е бил задържан във Франция. Това...
Съдът в Кьолн повдигна обвинения на мароканец и тунизиец за кражба в новогодишната нощ, предаде АП. Двамата мъже са обвинени, че са откраднали от мъж...
Специализираният съд наложи мерки за неотклонение „задържане под стража" на тримата обвиняеми за изнудване служители на ДАНС и МВР. На лице е опаснос...
Министерството на правосъдието на САЩ е предявило обвинения в тероризъм на рекорден брой лица тази година. Това се обяснява с нарастващата заплаха от...
Българските власти са обвинени в прояви на бруталност срещу мигрантите в рапорт на британската благотворителна организация „Оксфам". Докладът, основан...
Ще отговарят за жертвите, ранените и за 65 млн. лв. щети