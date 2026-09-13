Шефът на пожарната с предупреждение към хората
Той посъветва хората да внимават за изправността на уреди у дома
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Той посъветва хората да внимават за изправността на уреди у дома
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Тежък последен работен ден на 2023
Какво се случва в сръбската столица
Имунизират работещите в туризма
Обстановката в страната остава тежка
Това каза Гл. комисар Николов
2020 гoдинa пpeдизвиĸa нaвcяĸъдe пo cвeтa eднa извънpeднa и бeзпpeцeдeнтнa oбcтaнoвĸa
Здравният министър докладва за развитието на COVID-19 на територията на България
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Поканени са и представители на гражданското общество
Това реши кабинета на своето заседание
Предприемаме и мерки по засилване на контрола – масов контрол, обяви министър Ананиев
От 9 юни се отчита значително завишение на броя на дневните случаи в страната
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Притеснителен е трендът на увеличаване на броя на новозаразените с коронавируса
В Европа единствено Чехия е регистрирала случаи с трима пациенти
Постепенно се нормализира обстановката в страната след вчерашните обилни снеговалежи
Влошена е метеорологичната обстановка в Северна Гърция, МВнР дава консулски телефони
Проходите „Шипка“, „Република“ и „Троянски“ са затворени за движение