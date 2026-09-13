Голяма промяна! Въвеждат нови правила за общинските жилища в София
Столичният общински съвет ще обсъжда по-справедливи критерии и ясни правила за наемане
Следете всички новини, анализи и коментари за Общински Жилища. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Столичният общински съвет ще обсъжда по-справедливи критерии и ясни правила за наемане
Проектът за общински блок е на стойност 1,3 млн. лева и се финансира от ОП „Региони в растеж“
В домовете трябвало да бъдат настанявани спешно себейства при злополуки с къщите им
Община Перник планира изграждането на нови общински жилища. Намерението е заложено в проекта на Стратегия за управление на общинската собственост за п...
10 % от наемателите от социалните жилища, собственост на общината в Хасково, ще бъдат изведени принудително, ако те самите не се изнесат доброволно....
Добрич. Месец и половина след потопа в Добрич 17 от общо 47 семейства, подали молби за настаняване в общински жилища, са настанени в апартаменти, стоп...
Хората на курс как да се грижат за къщите Квартал за бедни се строи в община Дупница. В района на старите казарми започна изграждането на 15 еднофами...
Добрич. За първи път списък от 100 наематели на общински жилища е подготвило общинското дружество "Жилфонд-инвест", като в рамките на процедурата,...
Фамилиите дължат пари за наем и консумативи