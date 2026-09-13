Разширяват социалните услуги в Кърджали
На 245 деца и младежи от 18 до 21 години, които живеят в риск или са с увреждания, ще бъдат предоставени нови социални услуги
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На 245 деца и младежи от 18 до 21 години, които живеят в риск или са с увреждания, ще бъдат предоставени нови социални услуги
Инициативата е на служителите от РДПБЗН-Кърджали
Със 162 гласа Мюмюн Али бе избран за председател на Общинската организация на ДПС в Кърджали. Той е кмет на село Люляково. Негов конкурент беше досе...
Общо 13 пътни отсечки предстои да бъдат рехабилитирани през летните месеци в община Кърджали. Ще бъдат ремонтирани улици в селата Бойно, Стремци, Глух...
Община Кърджали е сред 10-те български общини, които участват в международния проект „Подкрепа за плановете за градска мобилност", финансиран по прогр...
Кърджали. Седемдесет и девет поднормативни и слети паралелки в община Кърджали ще бъдат дофинансирани през учебна 2014-2015 година, реши местният парл...
Кърджали. Община Кърджали ще бъде основен партньор на първия кърджалиец, който ще стъпи на Белия континент. Стоян Анадолиев е включен в състава на 22-...
Велико Търново. Интерактивен обществен терминал - киоск и видео екран са монтирани в Центъра за информация и услуги на гражданите на Община Велико Т...