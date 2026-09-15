Вода в жегите от общината в Благоевград
Диспенсър с минерална вода е поставен на партера на общината
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Диспенсър с минерална вода е поставен на партера на общината
Програмата обещава много усмивки, награди и незабравими мигове за децата на Благоевград
Община Благоевград започва възстановяването на мемориала, намиращ се в двора на църквата "Въведение Богородично"
Биг Бенд–Благоевград и “Presto”с реверанс към жители и гостите на Благоевград на Великден
Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов и кметът на община Драма Кристолулос Мамсакос представиха дейностите по съвместен проект
Уникални великденски украшения представят в рамките на Великденската работилница
Тази година театърът празнува 100-годишен юбилей от създаването си
Инициативата цели да запознае децата с традициите и обичаите, свързани с предстоящите празници
Над 500 летящи пеперуди ще се извисяват във въздуха и ще създават настроение у жителите и гостите на града
Събирането на опасни отпадъци от домакинствата, както и негодни за употреба батерии и акумулатори ще стане на 16 и 17 април
Общината подарява пейки за най-добре изчистени терени в кампанията „Чист и зелен Благоевград! От нас зависи!“
Общината в Благоевград поднови своевременно пейките по бул. „Св. св. Кирил и Методий“
Обновяват детска площадка край алеята за парк „Бачиново“, средствата за съоръженията са дарение от евродепутата Андрей Новаков
На 16 и 17 април мобилен пункт ща събира и извозва лекарства с изтекъл срок, живачни термометри, бояджийски материали, домакински препарати и други оп...
Стипендията се предоставя ежегодно на деца или ученици от Благоевград, постигнали високи резултати в сферата на изобразителното изкуство
Пространството не е ремонтирано повече от 30 години, от самото му създаване
До 30 април собствениците на имоти могат да платят данъчните си задължения с отстъпка
Подпомага двойки с репродуктивни проблеми, които не отговарят на условията за национално финансиране или са над 43-годишна възраст
Услугите са насочени към хора с увреждания и лица над 65 години с ограничение и невъзможност за самообслужване
За шеста поредна година в община Благоевград малчуганите ще слушат приказни истории в "Часът на приказния разказвач".