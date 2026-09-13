Какво трябва да знаете, когато обсъждате обезпечение на банков заем
Обикновено, колкото по-добро е обезпечението, толкова по-нисък е лихвеният процент по вашия заем
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Обикновено, колкото по-добро е обезпечението, толкова по-нисък е лихвеният процент по вашия заем
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