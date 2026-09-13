Ива Митева посочи новия обединител
Ако наистина сме отговорни политици, трябва да вървим към нов кабинет, каза депутатът от ИТН
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Ако наистина сме отговорни политици, трябва да вървим към нов кабинет, каза депутатът от ИТН
Евродепутатът обясни как САЩ са били подведени по случая "Магнитски" от кръга "Капитал"
Днес държавата ни е разделена от този, който е призван да пази нейното единство, написа лидерът на ГЕРБ във Фейсбук
Днес България има нужда от президент обединител на нацията, безспорен авторитет, без пристрастия към отделни кръгове и партийни цветове, от истински д...