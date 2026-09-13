Защо не са вписани новите шефове на болници
Агенцията по вписвания отговори на здравния министър Стойчо Кацаров
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Агенцията по вписвания отговори на здравния министър Стойчо Кацаров
Причината е съдебен иск от освободения директор на лечебното заведение проф. Любомир Спасов.
Христо Бозуков освободи началници
Нови шефове се търсят за двете териториални дирекции на НАП във Варна и Бургас, както и за офиса на приходната агенция в Пазарджик. От Националната а...
Стара Загора. Трима нови шефове на старозагорската многопрофилна болница "Проф. д-р Стоян Киркович" АД – Университетска, избраха акционерите на здравн...
Враца. Феновете на Ботев Враца обявиха бойкот на любимия си отбор. Момчетата на Жоро Павето изнесоха флаговете и плакатите си от стадиона. Протестът...
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