Пълна промяна в бТВ. Любими водещи аут, невиждани рокади
Нови лица ще гледаме наесен
Следете всички новини, анализи и коментари за Нови Лица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нови лица ще гледаме наесен
Слави взе Русе, червена радост само за опозиционерите
Коронавирусът се превръща в политически фактор
Новите лица в политиката няма да решат нищо
Предаването Денят ON AIR променя формата си от 1 февруари. То ще бъде с разширен обхват на темите, повече гледни точки към тях и нова динамика в студи...