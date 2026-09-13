Невиждана промяна в Казахстан от 30 години. Смяна на елитите
Нова Конституция, дистанциране от Русия и приближаване към САЩ и Китай
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Нова Конституция, дистанциране от Русия и приближаване към САЩ и Китай
Структурната трансформация повдига въпроса за нова Конституция, смятат анализатори
Новата конституция? Прах в очите, коментира бившият премиер
Документът е изпратен до председателите на всички парламентарни групи
Започнаха реакциите на историческото обръщение на Бойко Борисов
Премиерът с обръщение към народа за тежките решения
Бившият кмет на София написа нова Конституция заедно с група съмишленици.
Хора, с които играех всяка събота мач, бяха от другата страна на барикадите, казва Стефан Софиянски
Написа нова конституция, надъхва десните
Точно преди 10 години на 11 декември Яне Янев и екс конституционният съдия Георги Марков заедно с над 1000 свои привърженици в зала „България" учредих...
София. В сряда в 12.00 ч. се открива сайт, на който всеки може да направи предложения за промяна в Конституцията и да получи компетентен отговор дали...
Крим. Конституцията на Крим, приета в петък единодушно от кримския Държавен съвет, влезе в сила вчера с обнародването й във в. "Кримские известия". Сп...
Вашингтон зове по телефона властта към диалог и компромис
Сблъсъци помрачиха гласуването, има най-малко 9 жертви
Шумен. „Инициатива за изработването на нова Конституция по примера на Исландия започва "Движение България на гражданите". Това заяви Меглена Кунева на...
София. Лидерът на Ред, законност и справедливост Яне Янев отново призова за свикване на избори за Велико народно събрание. Според него новоизбраните д...