Най-святата реликва се върна в "Нотр Дам". Чудото
Тя беше спасена от пламъците в храма
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Тя беше спасена от пламъците в храма
След опустошителния пожар през април, 2019 година
Една от най-големите забележителности на Париж и цяла Франция - катедралата "Нотр Дам" (известна у нас още като Парижката Света Богородица) оси...
Грандиозна церемония по откриването на възкръсналата катедрала
Ще се състои своеобразна среща на върха
Френският президент Еманюел Макрон ще произнесе на церемонията
Ще се правят по предварителен списък
Българинът спасил от подпочвени води катедралата Нотр Дам в Париж
На Велики петък реликвата се изнася за поклонение
Изгорялата катедрала възкръсва
Той остава едно от най-ексклузивните места във френската столица и недостъпно за мнозина
Говори генерал Жан-Луи Жоржелен, който отговаря за реставрацията на катедралата
Обещанието за повторното й отваряне през 2024 г. беше формулирано от френския държавен глава Еманюел Макрон
Това лято се очаква да завърши първият етап
За възстановяването на шпила и подпорната дървена конструкция
За първи път след адския пожар емблематичната църква прие своя хор
Въпросът дали конструкцията да е от дърво, стомана или бетон вълнува експертите, които възстановяват сградата
За първи път от повече от 200 години няма да има рождествена литургия в катедралата
За първи път от 216 години няма да бъде отслужена литургия за Рождество
На второ място е новата императорска ера в Япония - "Рейва"