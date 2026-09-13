Всичко за Нодуларен Дерматит

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Ваксинират 350 хил. животни

Ваксинират 350 хил. животни

Близо 350 хил. животни ще бъдат ваксинирани срещу заболяването заразен нодуларен дерматит. Научните среди подкрепят мерките за ограничаване на заболяв...

19 април | 17:30
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