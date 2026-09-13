Овладяхме напълно ситуацията с нодуларния дерматит
България е овладяла напълно ситуацията с нодуларния дерматит. Това стана ясно след среща на министър-председателят Бойко Борисов с еврокомисаря по здр...
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България е овладяла напълно ситуацията с нодуларния дерматит. Това стана ясно след среща на министър-председателят Бойко Борисов с еврокомисаря по здр...
Жива верига на десетки пчелари блокира за втори пореден ден излитането на хеликоптери и селскостопански самолети от летището край Гоце Делчев. Местнит...
Приключи ваксинацията срещу заболяването заразен нодуларен дерматит на едрите преживни животни в област Кърджали, съобщиха от Областна дирекция по без...
Във връзка с унищожаване на векторите, преносители на болестта заразен нодуларен дерматит, БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) ще извър...
Второ огнище на заразен нодурален дерматит по едрите животни е ригистрирано в Кърджалийско. То е в село Търновци, община Джебел. Екип на Областна дир...
Следващата седмица започва ваксинацията срещу Заразен нодуларен дерматит в Северна България. Това съобщиха от пресцентъра на БАБХ. И уточниха, че пред...
Нови две огнища на заразен нодуларен дерматит са установени в Гоцеделчевско. Животни от стопанство в гърменското село Рибново са дали пет положителни...
1.5 млн. лв. е сумата, която сме дали към момента за компенсиране на евтаназираните животни заради нодуларния дерматит. Това каза пред журналисти мини...
В Източните Родопи бе регистриран първи случай на нодуларен дерматит. Заразното заболяване по едрите преживни животни е установено в кирковското село...
В момента в област Кърджали няма огнища на нодуларен дерматит. От няколко дни е започната ваксинацията срещу заболяването по едрите преживни ж...
Нодуларен дерматит пламна в стадо крави в благоевградското село Падеш. Опасното заболяване е открито във фермата на местния животновъд Венци Безински....
Дезинфекция и дезинсекция срещу нодуларен дерматит Община Банско предприе превантивни мерки с цел предотвратяване на проникването и разпространението...
Министърът на земеделието и храните Десислава Танева заяви, че днес след обяд се очаква да пристигне втората пратка с ваксини срещу нодуларен дерматит...
Два нови случая на заразен нодуларен дерматит са регистрирани в Кюстендилско, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. Пет са болн...
Умъртвени заради заразен нодуларен дерматит крави се загробват в опасна близост до населено място и пасища. За това алармира животновъдът от Хаджидимо...
Пашата на едри преживни животни в Брезнишко е забранена. Дни след като издаде заповед относно мерките за предотвратяване появата и разпространението н...
"Боите за яйца, които се продават в магазинната мрежа, със сигурност за безвредни". Това заяви земеделският министър Десислава Танева в предаването "С...
Първите 4 стопанства от Хасковска област, които пострадаха от разпространението на заразния нодуларен дерматит, вече са обезщетени. Фермерите в рег...
Втори ден във всички общини в Кърджалийско се третират торища и застояли води в района на животновъдни обекти, съобщи на среща с животновъди д-р Ге...
Близо 350 хил. животни ще бъдат ваксинирани срещу заболяването заразен нодуларен дерматит. Научните среди подкрепят мерките за ограничаване на заболяв...