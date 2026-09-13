Всичко за Никола Спасов

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Последни новини Спорт
Адмирала взе трети нов

Адмирала взе трети нов

"Черно море" привлече третото си ново попълнение за предстоящия сезон. Това е защитникът Георги Радев. Бранителят е роден в Добрич, а през 2009 година...

03 юни | 22:50
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Адмирала търси нов отбор

Адмирала търси нов отбор

Никола Спасов ще търси играчи за цял нов отбор. Адмирала остана без екипаж, след като куп играчи обявиха, че няма да подновят договорите си. Днес стан...

20 май | 22:40
0 коментара
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"Петел" клъвна Адмирала

"Петел" клъвна Адмирала

Шамар седмица преди старта в Европа получи Никола Спасов. Чаканият от него французин няма да дойде на "Тича". "Петлето" се отметнало в последния момен...

06 юли | 21:20
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Варненци погнаха Сватбата

Варненци погнаха Сватбата

Шефовете и феновете на "Черно море" посрещнаха на нож решението на съдийската комисия за главен съдия на финала в Бургас. Битката на "Лазур" бе повере...

28 май | 22:10
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Произведено в "Надежда"

Произведено в "Надежда"

Никола Спасов е страстен почитател на модата Жената на Стойчо Стоев не гледа мачовете му На юни ще се реши съдбата на един от най-емблематичните клу...

28 май | 21:20
0 коментара
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Спасов: Бяхме страшно слаби

Спасов: Бяхме страшно слаби

Бяхме страшно слаби в атака, проплака треньорът на "Черно Море" Никола Спасов след измъченото 1:0 над "Локо" (ГО) в първата среща между двата тима в 1...

21 февруари | 18:35
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