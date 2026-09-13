Стотици изпратиха Никола Спасов
Много футболни специалисти се събраха на поклонението
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Много футболни специалисти се събраха на поклонението
Никола Спасов ще води новака в елита
Георги Иванов - Гонзо ще наследи Адмирала Днес ръководството на ПФК Черно море и наставникът на тима Никола Спасов се разделиха по взаимно съгласие,...
"Черно море" привлече третото си ново попълнение за предстоящия сезон. Това е защитникът Георги Радев. Бранителят е роден в Добрич, а през 2009 година...
Никола Спасов ще търси играчи за цял нов отбор. Адмирала остана без екипаж, след като куп играчи обявиха, че няма да подновят договорите си. Днес стан...
"Черно море" не спира да се готви за предстоящия гостуване на "Славия" в неделя. Треньорът на "моряците" Никола Спасов поизпоти здраво своите играчи....
Адмирала кастри нападателите след провала "Берое" успя да победи "Черно море" с класика във Варна. Тази победа прати старозагорци на 4-ото място в кл...
Разжалваха Адмирала в интернет където във форумите под статии за "Черно море" е пълно с негативни коментари по адрес на Никола Спасов. Треньорът на "м...
Шамар седмица преди старта в Европа получи Никола Спасов. Чаканият от него французин няма да дойде на "Тича". "Петлето" се отметнало в последния момен...
Треньорът на "Черно Море" Никола Спасов демонстрира самочувствие и си пожела съперник от Англия в Лига Европа. Предводителят на "моряците" стори това,...
Изненадващ подарък получи треньорът на "Черно море" Никола Спасов. На "Тича" пристигна кашон с шест бутилки мастика. Дарът е от фенове на "Локомотив"...
Страхотният "моряшки" костюм, с който треньорът на "Черно море" Никола Спасов празнува спечелената Купа на България, има интересна история. Той е бил...
Треньорът на "Черно море", които вчера спечелиха Купата на България след победа с 2:1 срещу "Левски", се появи след мача с "адмиралска" униформа. "О...
Шефовете и феновете на "Черно море" посрещнаха на нож решението на съдийската комисия за главен съдия на финала в Бургас. Битката на "Лазур" бе повере...
Никола Спасов е страстен почитател на модата Жената на Стойчо Стоев не гледа мачовете му На юни ще се реши съдбата на един от най-емблематичните клу...
Бяхме страшно слаби в атака, проплака треньорът на "Черно Море" Никола Спасов след измъченото 1:0 над "Локо" (ГО) в първата среща между двата тима в 1...
Никола Спасов се завръща начело на "Черно море". Той ще заеме мястото на Александър Станков, който не взе победа от началото на сезона. Спасов води "м...