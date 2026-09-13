Пилот: Шумахер син винаги ще е в сянка
Той няма как да достигне баща си
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Той няма как да достигне баща си
Шампионът във Формула 1 Нико Розберг обяви шокиращо, че слага край на кариерата си. С тази новина гръмнаха световните медии, позовавайки се на изказва...
Новият световен шампион във Формула 1 Нико Розберг доказа, че освен бърз на пистата е и голям купонджия. Германският пилот на "Мерцедес" бе в центъра...
Упоритият Нико Розберг, когото легендата Ники Лауда определи като свое копие, се добра до първата си титла във Формула 1. Германецът, който през сезон...
Двамата мачкат в първите тренировки в Малайзия Двамата пилоти на "Мерцедес" Люис Хамилтън и Нико Розберг отново се хванаха за гушите. Враждата им явн...
Нико Розберг с "Мерцедес" спечели Гран При на Италия във Формула 1. Това бе втори пореден успех на Розберг и общо седми за сезона. Германецът завърши...
Нико Розберг съкрати разликата до върха в класирането във Формула 1 с 6-а победа за сезона. На пистата "Спа" пилотът на "Мерцедес" потегли пръв и успя...
Пилотът на "Мерцедес" Люис Хамилтън отново взе полпозишън преди голямата награда на Австрия. Със спечелването на квалификацията на пистата "Ред Бул Ри...
Трикратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън прогнозира лесно състезание в Гран при на Китай за своя съотборник в "Мерцедес" Нико Розберг....
Пилотът на "Мерцедес" Нико Розберг се е превърнал в истински супергерой. В. "Билд" разкри, че германецът е спасил 5-годишно дете от удавяне. Случката...
Нико Розберг спечели днешната Гран При на Австралия, с която се откри новият шампионат във Формула 1. Пилотът на Мерцедес се възползва от добрата стра...
Те стават приятели, когато са на 5 години. По-късно израснаха заедно на пистите за картинг. Там те са конкуренти, но и доста близки. Разликата обаче е...
Боксовете са винаги отворени за Бар
Пилотът на Мерцедес Нико Розберг спечели Гран При на Мексико във Формула 1. Втори остана световният шампион Люис Хамилтън. Валтери Ботас с Уилямс зае...
Роналдо на кадем за Розберг във Ф1 Звездата на "Реал" М Кристиано Роналдо донесе късмет на германеца Нико Розберг. След последния мач за сезона в Исп...
Нико Розберг с "Мерцедес" спечели състезанието за Голямата награда на Каталуния, пети кръг от Ф1. Германецът тръгна първи и нямаше много проблеми през...
"Ред Бул" e най-сериозната заплаха за "Мерцедес" (от Роджър Блиц и Джеймс Алън, "Фанейшънъл таймс") "Вие се надявате, че "Макларън" и "Ферари" ще на...
Съотборниците Хамилтън и Розберг са единствените с шансове за титлата
Нико Розберг изпревари съотборника си в "Мерцедес" Люис Хамилтън и даде най-бързо време в първата тренировка за руската Гран при в Сочи. Немецът спря...
Нико Розберг се пребори със съотборника си от "Мерцедес" Люис Хамилтън в днешната квалификация за Гран при на Япония. 29-годишният германец завъртя н...