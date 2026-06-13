Наказаха Кириос да не играе 16 седмици
АТР спря правата на австралиеца заради невъздържаното му поведение срещу Хачанов на турнира в Синсинати
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АТР спря правата на австралиеца заради невъздържаното му поведение срещу Хачанов на турнира в Синсинати
Със страхотна игра Ник Кириос изхвърли Роджър Федерер от Мастърса в Мадрид. Австралиецът спечели с 6:7(2), 7:6(5), 7:6(12) мача от втория кръг на турн...
Милиардерът Бил Гейтс е наблюдавал мача на Григор Димитров срещу австралиеца Ник Кириос. Камери го уловиха в официалната ложа на турнира Индиан Уелс....
Григор Димитров победи австралиеца Ник Кириос със 7:6, 3:6, 7:6 на Индиан Уелс. Двубоят, който се игра на централния корт, бе от втори кръг на турнира...