Отцепникът от ГЕРБ водач при Цветанов
Владислав Николов и сътрудничката му ще играят за републиканците
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Владислав Николов и сътрудничката му ще играят за републиканците
Владислав Николов не намирал същата енергия като в началото
Лютви Местан и последвалите го петима депутати от ДПС стават независими от днес. Очаква се те да подадат заявления, че напускат партията, но остават в...
София. Страхувам се, следят ме. Това сподели пред Нова тв Анна Баракова, която бе избрана за депутат от листата на "България без цензура", но по-късно...
Това е кражба, хората гласуваха за мен, гневи се Бареков 12 дни преди първото заседание на новия парламент той вече се сдоби с независим депутат. Бом...
София. Още преди първото заседание на 43-тото Народно събрание и преди депутатите да са положили клетва, парламентарната група на "България без цензур...
София. "Като независим кандидат за народен представител следвам кауза, която е свързана с това да превърнем България в рай". Това заяви Октай Енимехме...
Зам.-председателят ще разговаря с отцепника, за да разбере мотивите му
Аз имам проблеми с тези хора, които ръководят Парламентарната група - "дружинните ръководители", каза Георги Марков