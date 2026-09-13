БАБХ и ДАНС иззеха опасни и забранени продукти за растителна защита
Те ще бъдат унищожени от лицензирана фирма след приключване на административните производства
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Те ще бъдат унищожени от лицензирана фирма след приключване на административните производства
Бутат незаконни постройки в ромско гето
Издадени са близо 640 заповеди за спиране на такъв тип платформи
Иззети са 77 флакона от веществото
Върховният административен съд отмени текстове от наредбата за топлоснабдяването
Природозащитници очакват да бъдат направени проверки
Превозът е върнат към Италия на 7 януари
Колекцията, придобита по незаконен начин, може да стане държавна
Те са изградени по течението на реката, преминаваща през село Змейово, община Стара Загора
Според антимафиотите щетите за бюджета са били между 15 и 20 милиона лева на месец
Незаконните постройки, които ще бъдат съборени в местността Карасиврия в кв. "Лозенец", общо 54 са монолитни, изградени в зелена площ и няма никакъв ш...
Пиротехническите изделия са открити в пристройка, собственост на 29-годишен жител на Кнежа
Незаконните домове за възрастни хора в Украйна, които се явяват частни бизнес-проекти, ще бъдат затворени във връзка с избухналия пожар в едно такова...
Британските въздушни удари срещу „Ислямска държава" в Сирия са незаконни и ще станат подкрепа за тероризма. Това каза сирийският президент Башар Асад...
Служители на Регионална дирекция по горите (РДГ)– София, съвместно със служители на ТП Държавно горско стопанско (ДГС) - Ботевград разкриха днес две н...
На 5 места във Велико Търново се организират незаконни автогонки, сочи анализът на Областната дирекция на МВР. За да се пресече демонстративното висок...
Митничари спипаха близо 91 тона (90 874 литра) вино в района на село Брестовица. Митническа мобилна група към Централно митническо управление и служи...
Цените за паркиране в зоните в центъра на София за скобите и за паяците са незаконни. Това съобщиха от "Софийски обществен съвет", позовавайки се на р...
Стара Загора. Десет каруци с незаконно изсечени дърва за огрев са задържали екипи на охранителната фирма и държавното горско стопанство северно от ром...
Григор Дуев