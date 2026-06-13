Главният секретар на МВР: Може да има невзривили се предмети под руините
Проверяващи установили нарушения в завода преди месец Под руините, които са останали, вероятността да има невзривили се предмети не е подценена. Всич...
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Проверяващи установили нарушения в завода преди месец Под руините, които са останали, вероятността да има невзривили се предмети не е подценена. Всич...