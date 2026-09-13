Сапунът продължава! Константин ревна, че го накисват за пари
17-годишно момиче подаде жалба в полицията, че е била насилена от него
Следете всички новини, анализи и коментари за Непълнолетна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
17-годишно момиче подаде жалба в полицията, че е била насилена от него
Вчера около обед в РУ-Несебър е била подадена жалба от 17-годишно момиче
Сключен граждански брак „размекна" съда в Петрич и отърва подсъдим за съжителство с непълнолетно момиче от присъда. Срещу В.Д., който е осъждан, безра...
Непълнолетно момиче е прието в нетрезво състояние в болницата в Кърджали на първи юни около обяд. От ОАИЛ коментираха, че състоянието на 15-годишната...
Италианският касационен съд оправда бившия министър-председател Силвио Берлускони по делото за секс с непълнолетна. Това предаде Франс прес, позовавай...
Крилото на Съндърланд Адам Джонсън е пуснат под гаранция. Футболистът бе арестуван по подозрения, че е правил секс с 15-годишно момиче. Вчера сутрин,...
Париж. Свалиха всички обвинения от ключовите френски национали Франк Рибери и Карим Бензема, които бяха на съд за секс с непълнолетна проститутка. Те...
Милано. Днес съдът трябва да обяви дали признава за виновен Силвио Берлускони по обвинението, че е платил за секс с непълнолетно момиче и е използвал...