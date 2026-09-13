Скъп спомен. Папата посети България в 2019 година
Католицизмът е четвъртото по численост вероизповедание в страната ни
Следете всички новини, анализи и коментари за Неофит. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Католицизмът е четвъртото по численост вероизповедание в страната ни
Вечна и блажена да пребъде светлата му памет!
Литургия и панихида в в митрополитския катедрален храм "Св. великомъченица Неделя"
Паметникът вече е възстановен напълно в първоначалния си вид, съобщиха от храма "Св. Неделя"
Арестуваният е на 37 години и няма документи
Мъжът е действал сам
Кръстът е изваден от гроба и част от него е счупена, както и част от мрамора
Ето къде отиде кандидатът за премиер
Разликата между политиците ни и патриарх Неофит е голяма, категоричен е журналистът
Говори началникът на протокола на Светия Синод
Тялото на българския патриарх бе положено в специален лафет
Какво каза бившият премиер на страната
Тя каза, че присъствието на украинския патриарх е провокация
Молим се на Бога за упокоение на душата му и за избирането на негов приемник, каза Вартоломей
Той беше един верен служител на Светата църква и Светото православие, каза епископ Сионий
В 9.30 ч. в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" започна заупокойна Света литургия
Беше го страх, защото знаеше какво чудо е всичко това, каква трудност е
Опелото на Неофит ще бъде водено от вселенския патриарх Вартоломей
Именно в "Св. Неделя" дядо Неофит е бил е ръкоположен от патриарх Максим за йеромонах
В този ден всеких трябва да прояви благоразумие