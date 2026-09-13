С протест стартира учебната година в Немската гимназия
С протест срещу цялостното управление на Немската гимназия, така стартира учебната година в елитното софийско училище. Конкретният повод пък е освобож...
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С протест срещу цялостното управление на Немската гимназия, така стартира учебната година в елитното софийско училище. Конкретният повод пък е освобож...
Един от легендарните учители на 91 Немската гимназия в София - Григор Димитров, е получил предизвестие за уволнение, информира Front.bg. Твърди се, че...
За първи път от 15 години Първа немска гимназия отстъпи палмата на първенството по минимален бал на приетите ученици. Тази година я изпреварва Софийск...