Мария Габриел: Подкрепяме българските неделни училища и се гордеем с талантите в тях
Вицепремиерът обяви нова инициатива
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Вицепремиерът обяви нова инициатива
Училището започва новата учебна година с над 50 ученици от 1 до 11 клас
Той създаде най-голямото неделно училище за деца в Родопите
В Регионалния исторически музей в Кърджали ще представят богатата празнична обредност на Еньовден На 23 и 24 юни Негово Високопреосвещенство Пловди...
70-годишни ученици вече четат и пишат на майчин език Неделното училище раздвижи общността в Истанбул Преди два века най-много българи извън пределит...
Кърджали. Неделното училище към храм „Св. Йоан Предтеча" в Кърджали се превръща в манастирски комплекс. Проектът на духовното средище предвижда изг...
Кърджали. Навръх първи ноември Пловдивският митрополит Николай отслужи празнична света литургия в храм „Св.Йоан Предтеча" в кв. Веселчане в Кърджали,...
Кърджали. "Покаяние и сплотение са думите, които днес искам да отправя към хората. Простете ми", каза отец Николай Величков по време на службата на С...
Кърджали. За втора година 60 деца от Неделното училище при храм „Св. Йоан Предтеча" в Кърджали отправиха Коледно послание към връстниците си по света....
Кърджали. Тържествена литургия на 24 юни ще отслужи в храм „Св. Йоан Предтеча" в Кърджали Негово Високопреподобие архимандрит Арсений – духовен надзо...
Кърджали. С тържествен водосвет, отслужен от отец Николай Величков, в присъствието на деца, родители и много кърджалийци днес бе направена първа копка...