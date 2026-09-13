Литургия и панихида за Натанаил
Стотици миряни почетоха паметта на митрополита Стотици миряни от цялата страна се събраха в събота в Гоце Делчев, за да почетат паметта на Неврокопск...
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Стотици миряни почетоха паметта на митрополита Стотици миряни от цялата страна се събраха в събота в Гоце Делчев, за да почетат паметта на Неврокопск...
Свещеници със заупокойна молитва за Неврокопския митрополит Натанаил Заупокойна панихида в памет на жертвите при пътно-транспортни произшествия бе от...
Точно една година от мирната кончина на Неврокопския митрополит Натанаил се навършва в неделя. Той почина на своя 61-и рожден ден. Десетки духовници...
Благоевград. 6 месеца от кончината на Неврокопски митрополит Натанаил се навършват днес. Големият български духовник почина на 16 ноември миналата год...
Благоевград. 6 месеца от кончината на Неврокопски митрополит Натанаил се навършват в петък. Големият български духовник напусна този свят на 16 ноемвр...
Благоевград. Стотици миряни се събраха в събота сутринта в катедралния храм „Света Богородица" в Гоце Делчев, за да почетат паметта на Натанаил. Навър...
Благоевград. Навършват се три месеца от кончината на блаженопочиналия и приснопаметен Неврокопски митрополит Натанаил. Той напусна този свят на 16 ное...
София. Светият синод избира в неделя наследника на дядо Натанаил на фона на разтърсващите църквата скандали и споровете около вота за самия Неврокопск...
Епархийският избор за нов Неврокопски митрополит, при който ще бъдат излъчени двамата кандидати за наследници на покойния Дядо Натанаил, ще се състо...
Патриарх Неофит води опелото в храма „Успение Богородично”
Гоце Делчев. Светият Синод в пълен състав реши Опелото и погребението на новопреставилия се Неврокопски митрополит Натанаил да бъде от 11.00 часа, в п...
Благоевград. Стотици миряни се поклониха пред тленните останки на Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Натанаил в благоевградския храм „...
Тридневен траур е обявен в Гоце Делчев по повод на кончината
София. Дометиан Видински наследява временно покойния Неврокопски митрополит Натанаил. След решението на Светия синод той ще управлява Неврокопската еп...
Гоце Делчев. С решение на Общински съвет – Гоце Делчев се обявява тридневен траур в общината по повод кончината на Негово Високопреосвещенство Невроко...
София. В Синодалния параклис "Св. цар Борис" от 11ч. ще бъде отслужено поклонението пред паметта на Неврокопския митрополит Натанаил. Това съобщиха от...
Тежка катастрофа отключила болестта на митрополита
София. Почина неврокопският митрополит Натанаил, предаде БГНЕС, цитирайки информация от правителствена болница. Роден е на 16 ноември 1952 година в с...