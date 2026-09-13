Всичко за Натанаил

Следете всички новини, анализи и коментари за Натанаил. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Моят град Любопитно
Помен за митрополит Натанаил

Помен за митрополит Натанаил

Благоевград. Навършват се три месеца от кончината на блаженопочиналия и приснопаметен Неврокопски митрополит Натанаил. Той напусна този свят на 16 ное...

15 февруари | 10:32
0 коментара
11059
Стотици се простиха с Натанаил

Стотици се простиха с Натанаил

Благоевград. Стотици миряни се поклониха пред тленните останки на Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Натанаил в благоевградския храм „...

18 ноември | 14:29
0 коментара
12397