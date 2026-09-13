Митничари хванаха 300 кила контрабанден тютюн за наргиле
Заловеният тютюн е от различни търговски марки
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Заловеният тютюн е от различни търговски марки
Депутатите от здравната комисия гледат предложение на ПП-ДБ
Класическото наргиле, познато от векове като всичко останало днес, претърпя изменения под влиянието на новите технологии
За неспазване на новите правила парламентът прие глоби от 300 до 500 лв. и имуществени санкции от 2000 до 4000 лева
Накрайниците се сменят, но заразата остава в маркуча
Законопроектът получи пълна подкрепа на първо гласуване. На второ обаче, след оттегляне от страна на ГЕРБ, бяха приети само част от промените
Парламентът прие на първо четене забрана на пушенето на наргилета на закрито
Парламентарната комисия по образованието и науката прие на първо четене промените в Закона за здравето, с които се предлага въвеждането на забрана за...
Пулмологът д-р София Ангелова развенчава митове за този вид пушене, което много хора считат за безвредно
Почти 1 тон тютюн за наргиле без документи по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) задържаха митничари от Лом в района на "Дунав мост 2"...
Пълна забрана на пушенето на наргиле в затворени пространства, предвиждат проектопромени в закона за здравето, които са предложени от депутати от НФСБ...
Нов опит за нелегален внос на ароматизиран тютюн за наргиле предотвратиха митническите служители на МП Капитан Андреево, съобщават от пресцентъра на А...
Скандалният Благой Георгиев пак показа, че знае как да се забавлява. Съпругата на Джизъса - Есмер качи видео в мрежата от последната почивка на двамат...
Хасково. Българин пробва да внесе незаконно от Турция у нас тютюн за наргиле. Пратката обаче спипаха служителите на ГКПП Капитан Андреево сред кашони...
Истанбул. Турското правителство ще въведе по-строги ограничения за пушенето на наргиле, заяви турският здравен министър Мехмет Муезиноглу. Той подчерт...
Предотвратиха щети на държавата за над 1 млн.лева