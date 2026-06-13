“Изи Кредит“ празнува 20 години с поглед към хората и с мисъл за бъдещето
Само през изминалата година са реализирани над 80 инициативи, предложени от служители – от подкрепа за детски отделения до залесяване на Витоша
Следете всички новини, анализи и коментари за Надежда Балабанова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Само през изминалата година са реализирани над 80 инициативи, предложени от служители – от подкрепа за детски отделения до залесяване на Витоша