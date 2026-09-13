DEVIN и Дженерали Застраховане обединяват усилия в Световния ден на здравето
С призив за редовна профилактика и пълноценна хидратация компаниите привлякоха 9 медицински центъра в 3 града
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С призив за редовна профилактика и пълноценна хидратация компаниите привлякоха 9 медицински центъра в 3 града
69,2% от младежите не смятат, че формалното образование ги подготвя достатъчно, за да влезнат в реална работна среда
Днес в Стара Загора беше даден старт на националната кампания на Образование България 2030 и евродепутата Ева Паунова (ГЕБР/ЕНП) „Научи ме да умея". И...
Националният омбудсман Мая Манолова даде старт на кампанията "В нашите ръце", която ще подпомага деца в трудно социално положение и деца в институции,...
Индустрията чака от Брюксел отговор за зеления ток, който ще му спести по 95 млн. за година Ще се наложи ли България да внася по-високи вноски в бю...
Варна. Кандидатите за народни представители от Трети МИР-Варна – Живко Петров, Ралица Димитрова и Ивелина Димова се включиха в националната кампания п...
София. Започна финалната церемония на националната кампания на вестник "Стандарт" "Чудесата на България". Нейни водещи са Стойчо Керев и Елена Йончева...
Жеравна. "В дните на разединение ние, медиите в рамките на Българския медиен съюз се обединяваме в името на българското, да покажем новите будители на...