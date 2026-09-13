Ден на бащата във военноисторическия музей
Денят на бащата в Националния военноисторически музей е посветен на специалната връзка между бащи и деца
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Денят на бащата в Националния военноисторически музей е посветен на специалната връзка между бащи и деца
Утре българите ще могат да видят ценната реликва
Днес се навършват 99 години от създаването на Националния военноисторически музей - София (НВИМ). С над едномилионен фонд, с най-голямата експозиционн...
София. За трета поредна година Националният военноисторически музей отваря врати в деня на бащата на 14 юни. Гостите на музея ще могат да видят част о...
София. За втора поредна година Националният военноисторически музей организира „Ден на бащата". Празникът ще бъде отбелязан с разнообразни атракции и...