Още гасят най-голямото огнище на пожара в Пирин
Огнеборците не са допуснали ново разпалване на огнището
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Огнеборците не са допуснали ново разпалване на огнището
Ще се влиза само през КПП-та
Национален парк „Рила" е най-големият от трите национални парка на територията на България. Обявен е за такъв 24 февруари 1992 г. Навръх рождения ден...
Тенденцията ще се запази и за в бъдеще, твърдят учени Благоевград. Горите в национален парк „Пирин" са се увеличили с 20 000 декара за последните 10...
Банско. На свое заседание общинският съвет в Банско упълномощи кмета Георги Икономов да представи кокретни предложения за промяна на Плана за управлен...
Банско. Хърватският национал Далибор Шамшал (на снимката) спечели днешния втори слалом за купа "Пирин" в Банско, който е от календара на Международнат...
Благоевград. Първа работна среща се проведе по разработването на Плана за управление на Национален парк „Пирин". Фирма „Пролес инженеринг" ОООД, която...
Банско. Банско готви нови протести за ски зоната в Пирин планина. В началото на следващия месец, жителите на зимния курорт излизат на пътя с настояван...
Банско. Общественият консултативен съвет към Национален парк "Пирин" разпространи отворено писмо до премиера Пламен Орешарски и министъра на околната...
Скандал на заседание – кметове и бизнесмени срещу екоактивисти и чиновници
Сандански. Национален парк „Пирин" ще изгради Информационно – образователен посетителски център към дирекцията в Сандански. На 30 септември от 11 ч....
Общината се опита да узакони и комплекса "Златна перла" чрез плана
Собствениците на земи копаят окопи срещу нежеланите гости
Спират строежите, разрешават само пречиствателни станции