Адмирал Ефтимов ще участва в годишната конференция на началниците на отбраната от балканските страни
Тя ще се проведе от 2 до 4 юни в Солун, Гърция
Следете всички новини, анализи и коментари за Началници. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тя ще се проведе от 2 до 4 юни в Солун, Гърция
Къдее се провежда специалната акция
До какво води слабото управление на гранд като ЦСКА
Във Видин и в Пловдив са установени нарушения
Няма проблем началниците на областни дирекции на МВР със слаби резултати да бъдат сменени. Това заяви вътрешният министър Румяна Бъчварова пред БНР по...
Началниците на три затвора в страната – в София, Бургас и Бойчиновци, освобождават постовете си. На тяхно място, със заповед на министъра на правосъди...
Кърджали. Главен инспектор Николай Димитров е новият началник на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" в ОД на МВР-Кърджали. Назначен е...
София. Основно 12-часов режим на дежурствата да бъде въведен в местата за лишаване от свобода. За това настояха ръководството на Главна дирекция "Изпъ...
Разград. Доста труд хвърлиха шефове и феновете на "Лудогорец" в последните няколко дни. Заради обилните снеговалежи в Североизточна Европа "орлите" се...
София. Началниците на митниците Варна - Мая Коларова, Свиленград – Тодор Караиванов, Русе –Веселин Георгиев, Пловдив – Васил Дандаров и Югозападна – Ц...