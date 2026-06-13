Танева дала добри идеи на търговските вериги
МЗХГ предлага във всеки обект на веригите да имат достъп местните производители на храни
Следете всички новини, анализи и коментари за Мзхг. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
МЗХГ предлага във всеки обект на веригите да имат достъп местните производители на храни
Това ще направи страната ни сравнима с другите държави-членки на Европейския съюз
Срещата бе част от информационната кампания на МЗХГ за Директни плащания 2020
По пет лева от продажбата на всяка елхичка, предоставена от държавните горски предприятия, ще бъдат дарени за подпомагане на двойки с репродуктивни пр...
Хранително-вкусовият сектор има нужда от иновации