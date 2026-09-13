Ахмед Доган и Делян Пеевски правят социална кухня и към Главно мюфтийство
Целта на инициативата е да обединява хората, независимо от тяхната вяра и етнос
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Целта на инициативата е да обединява хората, независимо от тяхната вяра и етнос
„В мюфтийството бързат, за да поставят окончателно мюсюлманското вероизповедание или главното мюфтийство на подчинение на Лютви Местан". Това заяви пр...
Искат и духовните училища да се финансират от бюджета като частните Главно мюфтийство предлага в новия училищен закон да залегне текст, който да отво...
Добрич. Окръжният прокурор на Добрич Пламен Николов (на снимката) и районният мюфтия Билял Дарджан декларираха пред медиите, че с общи усилия издирват...
София. Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи разпореди проверка в следствие на казуса свързан със свещенослужителя-имам в с. Света Петка общ. Велинград, с...
Пакети получиха социално слаби, без оглед на етническата или религиозната им принадлежност
София. Остро осъдителна и заклеймяваща позиция срещу организацията "Ислямска държава" в Близкия Изток изрази в декларация Главното мюфтийство на Мюсюл...
Благоевград. Джамията "Караджа Паша" в Гоце Делчев осъмна с побит двуметров кръст на минарето, съобщиха от районното мюфтийство. "Районно мюфтийство -...
Пловдив. Пловдивският окръжен съд трябва да реши днес дали да бъде спряно делото за вакъфските имоти под тепетата. То бе образувано по искане на "Мюсю...
„Никога в нашата история духовници от което и да е изповедание какъвто е случая с нашите служители не са изправяни масово пред съд с обвинения свързан...
Карлово. Районният съд в Карлово отхвърли искането на Главно мюфтийство за реституция на терен от 500 кв. м в града на Апостола, където в миналото се...
Пловдив. Главно мюфтийство има реституционни претенции към втори имот в Карлово. След като наскоро окръжните магистрати върнаха на вероизповеданието е...
Монтана. На 6 декември общината в Монтана ще защитава в районния съд двора на най-старото училище в града, съобщи кметът Златко Живков. Пространството...
Добрич. С нарочна Декларация структурата на ВМРО в Добрич определя като "недопустими, безпочвени и неоснователни" претенциите на мюфтийството към сгра...
София. Главно мюфтийство е завело 52 дела за 83 вакъфски имоти, от които 13 джамии за периода от 2011 г. до края на миналата година. Това съобщават з...