Готвят проект за Музей на открито край магистрала „Струма”
Професор Васил Николов и доцент Крум Бъчваров ще изготвят идеен проект на Музей на открито край автомагистрала „Струма". Двамата са получили заданието...
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Професор Васил Николов и доцент Крум Бъчваров ще изготвят идеен проект на Музей на открито край автомагистрала „Струма". Двамата са получили заданието...
Благоевградското село Марулево може да се окаже селището с най-много художници на глава от населението. В населеното място живеят 50-60 души, но от та...
Проучването на неолитното селище ще продължи до края на юни Откриха последния сезон на археологическите разкопки до изграждащото се трасе на Автомаг...
Парични награди и грамоти ще получи машинистът на бързия влак Благоевград - София Димитър Христов. Той и служителите, които са били на смяна, ще бъдат...
"Машинистът на влака, който се удари в камион вчера, е реагирал много професионално и адекватно и хората са евакуирани веднага от горящия влак", заяви...
Кюстендил. Лека кола и трактор се сблъскаха край Мурсалево, съобщиха от пресцентъра на МВР. За инцидента е алармирано към 8.40 часа. Катастрофата е ст...
Кюстендил. Огромен горски пожар бушува край кюстендилското село Мурсалево, съобщи БГНЕС. Около 15 часа огънят избухнал от овчарник край селото, след...