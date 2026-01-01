Тежко изпитание чака Саркози
Парижкият наказателен съд го призна за виновен
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Парижкият наказателен съд го призна за виновен
Един от синовете на бившия либийски диктатор Муамар Кадафи- Ханибал, е бил отвлечен. Това е станало тази вечер в Ливан, предаде AFP, позовавайки се на...
В интернет се появи видеозапис с издевателства над Саади Кадафи, син на бившия либийски диктатор Муамар Кадафи, съобщава БГНЕС. На кадрите Саади е раз...
Сейф ал-Ислам, влиятелният син на бившия либийския диктатор Муамар Кадафи, изиграл роля в процеса срещу българските медици, бе осъден на смърт от съдa...
Триполи. Синът на убития либийски диктатор Муамар Кадафи – Саади Кадафи, се извини на либийския народ в запис, излъчен по държавната телевизия. Саади,...
И US бомбите не уплашили Топалска, мечтата й е пак да зърне Триполи
Издирват я 20 часа с граничарски кучета
Триполи. Либия е унищожила с помощта на западните сили последните известни големи запаси от химически оръжия от епохата на Муамар Кадафи, предаде Рой...
Париж. Бившият либийски лидер Муамар Кадафи е финансирал предизборната кампания на Никола Саркози през 2007 година. Това става ясно от едно от последн...
Адждабия. Източна Либия обяви автономно регионално правителство с официална церемония, което е предизвикателство към слабото централното правителств...
Мисрата. Бивши министър от правителството на либисйкия диктатор Муамар Кадафи, Ахмед Ибрахим, беше осъден на смърт в сряда за подбуждане на насили...
Триполи. Процесът срещу сина на покойния вече бивш либийски диктатор Муамар Кадафи, Сейф ал-Ислам, и други високопоставени лица от бившия режим, ще за...
Южна Африка ще разследва твърдения, че бившият либийски лидер Муамар Кадафи и семейството му са скрили 1 милиард долара в активи в страната, предаде Б...
Париж. Френската прокуратура ще разследва бившия президент Франсоа Саркози поради твърденията, че през 2007 г. либийският режим е финансирал предизбо...