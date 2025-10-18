Свят

Тежко изпитание чака Саркози

Парижкият наказателен съд го призна за виновен

18 окт 25 | 21:31
Мая Петрова

Бившият френски президент Никола Саркози ще бъде затворен в изолационното отделение на затвора Ла Санте в Париж от вторник, съобщи BFMTV, цитирана от ФОКУС, позовавайки се на източници НА Tanjug.

Парижкият наказателен съд призна Никола Саркози и няколко негови близки сътрудници за виновни по делото за предполагаемо финансиране от Муамар Кадафи на кампанията му през 2007 г.

Саркози е осъден на пет години затвор.

Автор Мая Петрова
