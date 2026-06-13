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Ако бъдат признати за виновни, мъжът и жената ги грозят до пет години затвор
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Ако бъдат признати за виновни, мъжът и жената ги грозят до пет години затвор
Снимка на мъртво малко момченце, което лежи по лице на морския бряг, изхвърлено от морето, шокира хиляди хора по света. Неговата трогателна история бъ...
Вече е ясна самоличността на петгодишното дете, намерено мъртво в куфар край Пасарел. То се казва Никита Леонтев, а майка му е Ана Леонтева, съобщават...
Детето, което бе открито мъртво край Пасарел, най-вероятно е било удушено. Това съобщава БЛИЦ, позовавайки се на запознати с разследването. Момченцет...