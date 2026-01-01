Павлова: Напоителни системи да поемат и язовирите с неустановена собственост
"Нашето предложението е „Напоителни системи", които управляват голяма част от микроязовирите, да поемат и тези от тях, за които общините не възложат и...
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"Нашето предложението е „Напоителни системи", които управляват голяма част от микроязовирите, да поемат и тези от тях, за които общините не възложат и...
Деница Николова има опит в комуникацията с Брюксел и познава задачите си в детайли Дипломиран финансист ще се бори за европарите на регионите. Деница...
Заместник-министърът на регионалното развитие Ангел Петров подписа Рамкови споразумения за извършване на строително-монтажни дейности по програмата...
Брюксел. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева е разпоредила на Агенция „Пътна инфраструктура" да предприеме всички мерки за възстано...
Брюксел. „Заедно с Европейската комисия ще предприемем възможно най-бързи действия по възстановяване на временно спрените плащания по ос 1 и 3 на Опер...
София. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева връчи голямата награда „Къща на годината – 2013 г." на арх. Севдалина Недева за еднофами...
Дадоха строително разрешение за изграждане на газопровода
125 души на работа в инвестиционното проектиране, 623 в регионалното развитие