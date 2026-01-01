С рев на двигатели, много рок музика и забавна програма 27-ят Национален мотосъбор отново е тук
Днес, в 11.30 ч., е почетната мотообиколка на Стара Загора
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Днес, в 11.30 ч., е почетната мотообиколка на Стара Загора
Двама души бяха убити, а други 11 ранени при стрелба на рок концерт в Австрия, съобщава „Ройтерс". Нападателят се е самоубил. Стрелбата е започнала о...
Моторист счупи двата си крака по врема на първия ден от Националния мотосъбор във Видин, съобщи "Фокус". Пострадалият е президент на мотоклуб „Монтана...
Велико Търново. Рокери от цялата страна се събират на национален мотосъбор край Къпиновския манастир. Традиционният купон започва тази вечер и ще прод...
Три поколения моторджии вдигнаха луд купон в Делвино
Разград. XI Национален мотосъбор Разград – 2013 под наслов: „Бъди толерантен на пътя!" ще се проведе в Разград, съобщиха от „Национално движение „Бълг...
Наши рокери мерят татуировки и мускули с македонци, сърби и гърци
Благоевград. 30-годишният зет на собственика на оптики „Хлебаров и Тумбев" Иван Хлебаров - Георги Ангов от Петрич загина на път за мотосъбора в Кюстен...
Благоевград. Млад мъж от Сандански загина на път за мотосъбора, който се провежда на полигона край Благоевград. Това съобщи информационният сайт strum...