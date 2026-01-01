Всичко за Motorola

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Lenovo купува Motorola от Google

Lenovo купува Motorola от Google

Вашингтон. Lenovo Group ще купи производителя на телефони Motorola от Google, съобщи Ройтерс. Обявената цена за продажбата е 2,91 млрд. долара. Това...

30 януари | 9:00
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Гугъл пуска дървен телефон

Гугъл пуска дървен телефон

Маунтин Вю. Последната версия на телефона на Гугъл Moto X е направен от бамбук. Moto X е първата линия смартфони на технологичния гигант, създадена сл...

19 декември | 9:47
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