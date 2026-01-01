Vivacom пусна новия 5G смартфон от висок клас Motorola Edge 60 Pro
Смартфонът идва със 125W TurboPower™ зарядно, включено в комплекта
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Смартфонът идва със 125W TurboPower™ зарядно, включено в комплекта
Телефонът съчетава в едно - изразителен дисплей, безупречна производителност и достъпна цена
Кампанията включва промоционални условия при покупка на определени модели смартфони и смарт часовници
За първи път потребителите могат да получат достъп до приложението с изкуствен интелект Gemini
До края на месеца селекция от смартфони ще се предлагат на атрактивни цени с до 70% отстъпка и план от А1
Специалните отстъпки са валидни до 30 юни в онлайн магазина на телекома
Флагманът има 3,6" външен дисплей
Моделът идва със Snapdragon 8 Gen 2, 125W зареждане и цена 900 евро
Първото обаждане на Купър е направено от прототип, който около 10 години по-късно се превръща в първия сертифициран мобилен телефон, наречен DynaTAC 8...
За съжаление нищо не беше споделено зотносно нова дата на събитието
Моделът е задвижван от Snapdragon 480+ с поддръжка на 5G, 120Hz дисплей и 50MP камера
Двете устройства могат да бъдат закупени онлайн и в магазините на телекома
Мoto g7 и moto g7 play се предлагат в "Технополис"
Телефоните от серията moto G бяха представени едновременно в София и в Сао Пауло, Бразилия
Вашингтон. Lenovo Group ще купи производителя на телефони Motorola от Google, съобщи Ройтерс. Обявената цена за продажбата е 2,91 млрд. долара. Това...
Маунтин Вю. Последната версия на телефона на Гугъл Moto X е направен от бамбук. Moto X е първата линия смартфони на технологичния гигант, създадена сл...